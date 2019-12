The best winter sale deals from Epic Games Store

Share it:

If Steam has started the winter sales of the store, Epic Games Store It could not be less. And the competition with the sales will be as tough as in other facets of the rivalry. Of course, those who will win will be us, the players.

In this case, with discounts on all types of games and genres, including those exclusive store titles. Of course, we have prepared a small selection with the best offers.

As we have done with the news of the Steam sales, we will divide the offers according to genres.

Action and adventures

Alan Wake for 3.74 euros (before 12.49 euros, 70% discount).

for 3.74 euros (before 12.49 euros, 70% discount). Assassin's Creed Odyssey for 23.99 euros (before 59.99 euros, 60% discount).

for 23.99 euros (before 59.99 euros, 60% discount). Assassin's Creed Origins for 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount).

for 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount). Control for 40.19 euros (before 59.99 euros, 33% discount).

for 40.19 euros (before 59.99 euros, 33% discount). For honor for 9.89 euros (before 29.99 euros, 67% discount).

for 9.89 euros (before 29.99 euros, 67% discount). Ghost Recon Wildlands for 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount).

for 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount). Red Dead Redemption 2 for 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount).

for 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount). Jedi Star Wars: Fallen Order for 49.79 euros (before 59.99 euros, discount of 17%).

for 49.79 euros (before 59.99 euros, discount of 17%). The Division 2 for 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) ..

for 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount). Watch Dogs 2 for 14.99 euros (before 49.99 euros, 70% discount).

SPF

Borderlands 3 – 38.99 euros (before 59.99 euros, 35% discount)

– 38.99 euros (before 59.99 euros, 35% discount) Metro 2033 Redux – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Metro Exodus – 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount)

– 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount) Metro Last Light Redux – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Rainbow Six Siege – 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount)

Driving and Sports

Dangerous Driving – 12.49 euros (before 24.99 euros, 50% discount)

– 12.49 euros (before 24.99 euros, 50% discount) The Crew 2 – 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount)

– 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) Trials Rising – 9.99 euros (before 24.99 euros, 60% discount)

– 9.99 euros (before 24.99 euros, 60% discount) WRC 8 FIA World Rally Championship – 37.49 euros (before 49.99 euros, 25% discount)

Strategy

1800 year – 32.99 euros (before 59.99 euros, 45% discount)

– 32.99 euros (before 59.99 euros, 45% discount) Bad north – 10.49 euros (before 14.99 euros, 30% discount)

– 10.49 euros (before 14.99 euros, 30% discount) Kingdom: New Lands – 7.49 euros (before 14.99 euros, 50% discount)

– 7.49 euros (before 14.99 euros, 50% discount) Surviving Mars – 10.19 euros (before 29.99 euros, 66% discount)

– 10.19 euros (before 29.99 euros, 66% discount) This War of Mine – 4.74 euros (before 18.99 euros, 75% discount)

RPG

Costume quest – 1.99 euros (before 7.99 euros, 75% discount)

– 1.99 euros (before 7.99 euros, 75% discount) Moonlighter – 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount)

– 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount) The Outer Worlds – 44.99 euros (before 59.99 euros, 25% discount)

– 44.99 euros (before 59.99 euros, 25% discount) Torchlight – 3.59 euros (before 11.99 euros, 70% discount)

– 3.59 euros (before 11.99 euros, 70% discount) Transistor – 3.19 euros (before 15.99 euros, 80% discount)

Indies

Afterparty for 12.79 euros (before 15.99 euros, 20% discount).

for 12.79 euros (before 15.99 euros, 20% discount). Atomicrops for 11.24 euros (before 14.99 euros, 25% discount).

for 11.24 euros (before 14.99 euros, 25% discount). Bad north for 10.49 euros (before 14.99 euros, 30% discount).

for 10.49 euros (before 14.99 euros, 30% discount). Cardpocalypse for 17.49 euros (before 24.99 euros, 30% discount).

for 17.49 euros (before 24.99 euros, 30% discount). Costume quest for 1.99 euros (before 7.99 euros, 75% discount).

for 1.99 euros (before 7.99 euros, 75% discount). Enter the Gungeon for 7.49 euros (before 14.99 euros, 50% discount).

for 7.49 euros (before 14.99 euros, 50% discount). Everything for 6.49 euros (before 12.99 euros, 50% discount).

for 6.49 euros (before 12.99 euros, 50% discount). Falcon Age for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount).

for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount). Fez for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount).

for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount). GNOG for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount).

for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount). Hades for 18.39 euros (before 22.99 euros, 20% discount).

for 18.39 euros (before 22.99 euros, 20% discount). Hello Neighbor Hide & Seek for 12.49 euros (before 24.99 euros, 50% discount).

for 12.49 euros (before 24.99 euros, 50% discount). Inside for 5.43 euros (before 15.99 euros, 66% discount).

for 5.43 euros (before 15.99 euros, 66% discount). John Wick Hex for 13.59 euros (before 15.99 euros, 15% discount).

for 13.59 euros (before 15.99 euros, 15% discount). Limbo for 1.83 euros (before 7.99 euros, discount of 77%).

for 1.83 euros (before 7.99 euros, discount of 77%). Minit for 4.99 euros (before 9.99 euros, 50% discount).

for 4.99 euros (before 9.99 euros, 50% discount). Moonlighter for 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount).

for 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount). Observation for 10.49 euros (before 20.99 euros, 50% discount).

for 10.49 euros (before 20.99 euros, 50% discount). Overcooked for 3.49 euros (before 13.99 euros, 75% discount).

for 3.49 euros (before 13.99 euros, 75% discount). Oxenfree for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount).

for 3.99 euros (before 7.99 euros, 50% discount). Rebel galaxy Out Law for 18.74 euros (before 24.99 euros, 25% discount).

for 18.74 euros (before 24.99 euros, 25% discount). Rhyme for 6.29 euros (before 34.99 euros, 82% discount).

for 6.29 euros (before 34.99 euros, 82% discount). Shakedown Hawaii for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount).

for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount). Slime rancher for 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount).

for 7.99 euros (before 19.99 euros, 60% discount). Subnautica for 13.64 euros (before 20.99 euros, 35% discount).

for 13.64 euros (before 20.99 euros, 35% discount). Superliminal for 12.79 euros (before 15.99 euros, 20% discount).

for 12.79 euros (before 15.99 euros, 20% discount). Super Meat Boy for 1.49 euros (before 14.99 euros, 90% discount).

for 1.49 euros (before 14.99 euros, 90% discount). Supersmash for 16.79 euros (before 20.99 euros, 20% discount).

for 16.79 euros (before 20.99 euros, 20% discount). Tetris Effect for 24.74 euros (before 32.99 euros, 25% discount).

for 24.74 euros (before 32.99 euros, 25% discount). The messenger for 11.99 euros (before 19.99 euros, 40% discount).

for 11.99 euros (before 19.99 euros, 40% discount). The Sinking City for 29.39 euros (before 48.99 euros, 40% discount).

for 29.39 euros (before 48.99 euros, 40% discount). The Walking Dead The Telltale Definitive Series for 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount).

for 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount). The Witness for 9.24 euros (before 36.99 euros, 75% discount).

for 9.24 euros (before 36.99 euros, 75% discount). Thimbleweed Park for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount).

for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount). This War of Mine for 4.74 euros (before 18.99 euros, 75% discount).

for 4.74 euros (before 18.99 euros, 75% discount). Trover Saves the Universe for 19.99 euros (before 24.99 euros, 20% discount).

for 19.99 euros (before 24.99 euros, 20% discount). What the Golf? for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount).

for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount). World of goo for 1.79 euros (before 11.99 euros, 85% discount).

for 1.79 euros (before 11.99 euros, 85% discount). Yaga for 14.69 euros (before 20.99 euros, 30% discount).

Virtual reality

Falcon Age for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount).

for 10.39 euros (before 15.99 euros, 35% discount). Subnautica for 13.64 euros (before 20.99 euros, 35% discount).

for 13.64 euros (before 20.99 euros, 35% discount). Tetris Effect for 24.74 euros (before 32.99 euros, 25% discount).

for 24.74 euros (before 32.99 euros, 25% discount). Trover Saves the Universe for 19.99 euros (before 24.99 euros, 20% discount).

Remember that you can access the store from the website and find the rest of the offers. In addition, during the next few days, the Epic Games Store will give us a game every day. And they have started strong, with the indie laureate Into The Breach.