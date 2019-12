The best offers of Steam winter sales

Share it:

The date had been filtered before, but now we can say that the winter sales Steam they're here. And the truth is that they arrive willing to empty our wallets, with discounts on titles of all kinds of genres and with some games that have reduced their price on PC sasaplandificantly for the first time. So you don't waste your time searching, we have prepared a small article with some of the best offers.

And to make it a little easier, we will differentiate the offers by genres.

Action and adventures

A Plague Tale: Innocence for 22.49 euros (before 44.99 euros, 50% discount).

for 22.49 euros (before 44.99 euros, 50% discount). Blasphemous for 14.99 euros (before 24.99 euros, 40% discount).

for 14.99 euros (before 24.99 euros, 40% discount). Red Dead Redemption 2 for 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount).

for 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount). Sayonara Wild Hearts for 8.63 euros (before 10.79 euros, 20% discount).

for 8.63 euros (before 10.79 euros, 20% discount). Sekiro: Shadows Die Twice for 38.99 euros (before 59.99 euros, 35% discount).

for 38.99 euros (before 59.99 euros, 35% discount). Jedi Star Wars: Fallen Order for 49.79 euros (before 59.99 euros, discount of 17%).

SPF

Weapon 3 – 9.51 euros (before 27.99 euros, 66% discount)

– 9.51 euros (before 27.99 euros, 66% discount) Bioshock: The Collection – 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount)

– 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) Goat of Duty – 7.99 euros (before 9.99 euros, 20% discount)

Strategy

Civilization VI – 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount)

– 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) Esports Life Episode 1: Dreams of Glory – 14.99 euros (before 19.99 euros, 25% discount)

– 14.99 euros (before 19.99 euros, 25% discount) Esports Life Tycoon – 13.49 euros (before 14.99 euros, 10% discount)

– 13.49 euros (before 14.99 euros, 10% discount) Frostpunk – 11.99 euros (before 29.99 euros, 60% discount)

– 11.99 euros (before 29.99 euros, 60% discount) Jurassic World Evolution – 8.99 euros (before 44.99 euros, 80% discount)

– 8.99 euros (before 44.99 euros, 80% discount) Stellaris – 9.99 euros (before 39.99 euros, 75% discount)

– 9.99 euros (before 39.99 euros, 75% discount) Total War: Three Kingdoms – 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount)

– 47.99 euros (before 59.99 euros, 20% discount) Total War: Warhammer II – 20.39 euros (before 59.99 euros, 66% discount)

– 20.39 euros (before 59.99 euros, 66% discount) XCOM 2 – 12.49 euros (before 49.99 euros, 75% discount)

– 12.49 euros (before 49.99 euros, 75% discount) Youtubers Life – 14.99 euros (before 24.99 euros, 40% discount)

RPG

Elysium disk – 31.99 euros (before 39.99 euros, 20% discount)

– 31.99 euros (before 39.99 euros, 20% discount) Fallout 4 – 8.99 euros (before 29.99 euros, 70% discount)

– 8.99 euros (before 29.99 euros, 70% discount) Pillars of Eternity II: Deadfire – 22.99 euros (before 45.99 euros, 50% discount)

– 22.99 euros (before 45.99 euros, 50% discount) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount)

– 19.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount) The Witcher 3: Game of the Year Edition – 14.99 euros (before 49.99 euros, 70% discount)

– 14.99 euros (before 49.99 euros, 70% discount) Tyranny – 14.99 euros (before 29.99 euros, 50% discount)

Driving

Assetto Corsa – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Motorist – 11.99 euros (before 23.99 euros, 50% discount)

– 11.99 euros (before 23.99 euros, 50% discount) Burnout Paradise: The Ultimate Box – 2.49 euros (before 9.99 euros, 75% discount)

– 2.49 euros (before 9.99 euros, 75% discount) Crazy taxi – 1.19 euros (before 7.99 euros, 85% discount)

– 1.19 euros (before 7.99 euros, 85% discount) Dirt 4 – 10.99 euros (before 54.99 euros, 80% discount)

– 10.99 euros (before 54.99 euros, 80% discount) Dirt Rally 2.0 – 16.49 euros (before 54.99 euros, 70% discount)

– 16.49 euros (before 54.99 euros, 70% discount) Euro Truck Simulator 2 – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) F1 2019 – 27.49 euros (before 54.99 euros, 50% discount)

– 27.49 euros (before 54.99 euros, 50% discount) GRID – 24.19 euros (before 54.99 euros, 56% discount)

– 24.19 euros (before 54.99 euros, 56% discount) GRID Autosport – 7.99 euros (before 54.99 euros, 80% discount)

– 7.99 euros (before 54.99 euros, 80% discount) Horizon Chase Turbo – 8.39 euros (before 16.79 euros, 50% discount)

– 8.39 euros (before 16.79 euros, 50% discount) Ignition – 4.99 euros (before 9.99 euros, 50% discount)

– 4.99 euros (before 9.99 euros, 50% discount) MotoGP 19 – 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount)

– 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount) Project CARS 2 – 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount)

– 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) r Factor 2 – 14.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount)

– 14.99 euros (before 39.99 euros, 50% discount) Ride – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Ride 3 – 19.99 euros (before 49.99 euros, 60% discount)

– 19.99 euros (before 49.99 euros, 60% discount) Riptide GP: Renegade – 2.49 euros (before 9.99 euros, 70% discount)

– 2.49 euros (before 9.99 euros, 70% discount) Road redemption – 6.71 euros (before 16.79 euros, 60% discount)

– 6.71 euros (before 16.79 euros, 60% discount) Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection – 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Star Wars: Episode I Racer – 4.09 euros (before 8.19 euros, 50% discount)

– 4.09 euros (before 8.19 euros, 50% discount) Team Sonic Racing – 9.99 euros (before 39.99 euros, 75% discount)

– 9.99 euros (before 39.99 euros, 75% discount) The Crew 2 – 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount)

– 14.99 euros (before 59.99 euros, 75% discount) Trial Rising – 9.99 euros (before 24.99 euros, 60% discount)

– 9.99 euros (before 24.99 euros, 60% discount) TT Isle of Man – 13.99 euros (before 39.99 euros, 65% discount)

– 13.99 euros (before 39.99 euros, 65% discount) Urban Trial Freestyle – 3.49 euros (before 6.99 euros, 50% discount)

– 3.49 euros (before 6.99 euros, 50% discount) Wreckfest – 15.99 euros (before 39.99 euros, 60% discount)

sports

Dangerous Golf – for 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount)

– for 4.99 euros (before 19.99 euros, 75% discount) Fishing Sim World: Pro Tour – for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount)

– for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount) Golf It! – for 4.49 euros (before 8.99 euros, 50% discount)

– for 4.49 euros (before 8.99 euros, 50% discount) NBA 2K20 – for 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount)

– for 24.99 euros (before 49.99 euros, 50% discount) OlliOlli 2 – for 3.74 euros (before 14.99 euros, 75% discount)

– for 3.74 euros (before 14.99 euros, 75% discount) River City Super Sports Challenge – for 2.99 euros (before 19.99 euros, 85% discount)

– for 2.99 euros (before 19.99 euros, 85% discount) Snooker 19 – for 20.99 euros (before 34.99 euros, 40% discount)

– for 20.99 euros (before 34.99 euros, 40% discount) VR Sports Bar – for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount)

– for 9.99 euros (before 19.99 euros, 50% discount) Steep – for 7.49 euros (before 29.99 euros, 75% discount)

Indies

Bad north for 8.24 euros (before 14.99 euros, 45% discount).

for 8.24 euros (before 14.99 euros, 45% discount). Human Fall Flat for 5.99 euros (before 14.99 euros, 60% discount).

for 5.99 euros (before 14.99 euros, 60% discount). Telling Lies for 12.59 euros (before 16.79 euros, 25% discount).

Virtual reality

Superhot VR for 15.36 euros (before 22.99 euros, 32% discount).

Finally, keep in mind that you have a lot of outstanding offers in entire franchises. From DOOM to Darksiders, through Mortal Kombat, Borderlands, Batman, Tom Clancy's or Street Fighter among a long etcetera. You can find all the offers here.

