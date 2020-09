Netflix: tutte le serie TV in arrivo ad ottobre 2020

I sempre più frequenti temporali autunnali forse scoraggiano chi vuole uscire, ma se la temperatura cala, lo stesso non si può dire per la qualità del catalogo Netflix che, fortunatamente, fornisce una valida alternativa per chi vuole passare qualche serata alternativa comodamente seduto sul proprio divano. Quest’ottobre, infatti, oltre ad un’offerta davvero numerosa, ci sono alcuni titoli che sono sicuro non passeranno inosservati.

Tra questi, l’arrivo di The Haunting of Bly Manor, che avrà il difficile compito di replicare il successo ottenuto con la precedente stagione che, come scrivevamo nella nostra recensione di Hill House, ci aveva convinti grazie ad un impianto narrativo solido e un’atmosfera da brividi. Torneranno anche Star Trek Discovery e Suburra, per un autunno che si preannuncia incandescente.

The Haunting of Bly Manor (9 ottobre 2020)

In seguito al grande successo di Hill House, torna la serie antologica horror curata da Mike Flanagan. Bly Manor, titolo di questo sequel, prenderà ispirazione dalle opere di Henry James, non limitandosi al racconto Il giro di vite, ma prendendo spunto da svariate storie dell’autore, come confermato anche dallo stesso Flanagan. Hill House aveva convinto critica e pubblico, con un’atmosfera incredibile e personaggi interessanti; vedremo se Bly Manor riuscirà a replicare questa formula vincente.

Per quanto riguarda il cast, torneranno diversi attori della prima stagione, tra i quali Victoria Pedretti, Henry Thomas, Kate Siegel, e Oliver Jackson-Cohen. Essendo una serie antologica, qui interpreteranno personaggi diversi rispetto a Hill House. La storia vedrà la giovane Dani (Victoria Pedretti) trasferirsi nella campagna inglese, dove verrà stata assunta come governante per badare a due bambini, Miles (Benjamin Evan Ainsworth), e Flora (Amelie Smith), da poco affidati allo zio Henry Wingrave (Henry Thomas). Vi consigliamo quindi di tenervi pronti per il 9 ottobre, perché questa serie potrebbe confermarsi uno dei prodotti di punta dell’intero catalogo Netflix.

Star Trek Discovery, Stagione 3 (Episodi settimanali dal 16 ottobre 2020)

La seconda stagione della nuova serie ammiraglia di Star Trek si era chiusa con l’equipaggio della U.S.S. Discovery dall’altra parte di un wormhole, lasciando i fan col fiato sospeso per il futuro della serie. Questa terza tornata di episodi, come confermato dallo showrunner Alex Kurtzman, sarà ambientata 930 anni dopo a causa del passaggio nel buco nero, con un salto temporale notevole che avrà sicuramente un impatto importante sulla narrazione.

Inoltre, l’approdo su Terralysium ha fatto atterrare i protagonisti in zone diverse e i nostri saranno quindi costretti a cercare un modo per ricongiungersi. Torneranno Sonequa Martin-Green nei panni di Michael Burnham, Doug Jones come Saru, Anthony Rapp nelle vesti di Paul Stamets e Mary Wiseman, che interpreterà Sylvia Tilly. I nuovi episodi non verranno caricati su Netflix in blocco, ma saranno resi disponibili a cadenza settimanale.

Suburra, Stagione 3 (30 ottobre 2020)

La terza e ultima stagione di Suburra chiuderà il mese di ottobre, con un capitolo finale molto atteso dai fan. Tra i protagonisti, ritroveremo Alessandro Borghi nei panni di Aureliano Adami, Eduardo Valdarnini in quelli di Gabriele Lele Marchilli, Giacomo Ferrara sarà Alberto Spadino Anacleti, Claudia Gerini che interpreterà Sara Monaschi, Filippo Nigro come Cinaglia e, infine, Francesco Acquaroli nelle vesti di Samurai.

Ancora non sappiamo molto sulla trama, ma quel che è certo è che la storia ripartirà dal finale della seconda stagione, che ci aveva lasciati col fiato sospeso riguardo i nuovi equilibri tra i clan in lotta. Roma tornerà ad essere teatro di scontri tra le organizzazioni, con gli elementi cardine rappresentati da Chiesa, Stato, e Crimine, che saranno nuovamente al centro delle vicende.

Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad ottobre 2020

Buongiorno, Verônica, Stagione 1 (1 ottobre 2020)

Tainá Müller interpreta Verônica Torres, segreteria di una stazione di polizia che decide di agire per conto proprio dopo aver assistito ad un suicidio, iniziando un’indagine riguardante un presunto criminale che tramite siti d’incontri trova le sue vittime. In questo nuovo thriller/poliziesco brasiliano, tratto dal romanzo omonimo di Raphael Montes, la vicenda è collegata a due casi irrisolti di aggressione a due donne. Questa prima stagione sarà composta da sette episodi e la tensione sarà sicuramente parte integrante di un racconto che si prospetta cupo e violento.

Oktoberfest: birra e sangue, Stagione 1 (1 ottobre 2020)

Ambientata nei primi anni del ‘900, Oktoberfest: birra e sangue, già dal titolo lascia intendere il clima di tensione e violenza che si scatenerà nel corso della storia, con l’accesa rivalità tra i birrifici di due potenti famiglie che cercheranno in ogni modo di prevalere l’una sull’altra. Faranno parte del cast, tra gli altri, Misel Maticevic, Martina Gedeck e Klaus Steinbacher, per una serie che offrirà un punto di vista particolare, che andrà a far luce sul lato oscuro di questa celeberrima manifestazione.

Una Strega Imbranata, Stagione 4 (1 ottobre 2020)

Serie fantasy per bambini, adattamento dei romanzi di Jill Murphy, che torna con la sua quarta stagione per farci vivere le avventure magiche di Mildred, interpretata da Bella Ramsey. Potremo quindi riassaporare le atmosfere incantate della Cackle’s Academy, dove la ragazza studia, tra magie e divertenti siparietti.

Emily in Paris, Stagione 1 (2 ottobre 2020)

Dopo che Netflix ha acquistato i diritti di Emily in Paris da Paramount Network, la serie creata da Darren Star, già autore di Sex and the City, si avvicina finalmente al debutto il comedy-drama, con protagonista Lily Collins nei panni di Emily Cooper, con quest’ultima che, dopo aver ottenuto il lavoro che tanto sognava, lascerà Chicago e si trasferirà a Parigi nelle vesti di direttrice marketing per un’importante azienda. L’attenderà quindi una sfida impegnativa; un’avventura che si rivelerà densa di emozioni e di ostacoli da superare, tra lavoro, nuove amicizie, e amori. Fanno parte del cast anche Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, e, infine, Bruno Gouery.

To The Lake, Stagione 1 (7 ottobre 2020)

Una terribile epidemia minaccia l’umanità, in questa nuova serie apocalittica russa, nella quale seguiremo un gruppo di persone che dovranno lottare con tutte le loro forze per restare in vita, in un mondo pronto a piombare nel caos e nella violenza. La storia è ambientata a Mosca e in alcune zone limitrofe, con la speranza che questo titolo possa distinguersi da altri dello stesso genere. I protagonisti, saranno: Polina (Viktoriya Agalakova), Anna (Viktoriya Isakova), Sergey (Kirill Käro), Lyonya (Aleksandr Robak), Irina (Maryana Spivak), Marina (Natalya Zemtsova), Boris (Yuriy Kuznetsov) e, infine, Pavel (Aleksandr Yatsenko).

Stranger, Stagione 2 (11 ottobre 2020)

Thriller sudcoreano nel quale Hwang Si-mok (Cho Seung-woo), è un procuratore che a causa di un’operazione ha perso la sua empatia e la capacità di socializzare. Nel seguire i vari casi, però, collaborerà con Han Yeo-jin (Bae Doona), investigatrice che lo aiuterà nel districarsi tra le indagini, riuscendo a superare gli ostacoli che gli si presenteranno davanti. In questa seconda stagione, scoppierà una disputa tra l’ufficio del procuratore e la polizia nazionale, ma nonostante ciò, i due torneranno a collaborare per conto proprio, per risolvere un nuovo problematico caso.

Social Distance, Stagione 1 (15 ottobre 2020)

Otto parti per otto punti di vista diversi sui primi giorni di crisi causati dal COVID-19, con lo spirito e la caparbietà umana che riusciranno a prevaricare sulla paura e l’angoscia. La serie è stata creata da Hilary Weisman Graham (Orange is the New Black) ed è stata interamente gestita da remoto. Tra i protagonisti vedremo Danielle Brooks (Orange is the New Black), Guillermo Diaz (Scandal), Oscar Nunez (The Office) e Mike Colter (Luke Cage).

Grand Army, Stagione 1 (16 ottobre 2020)

Questa nuova serie Netflix creata da Katie Cappiello, sarà basata su Slut: The Play – realizzato dalla stessa autrice -, e vedrà protagonisti cinque liceali della più grande scuola di Brooklyn, mentre cercheranno di ritagliarsi il loro spazio in un ambiente caotico nel quale è facile smarrire la propria strada. I temi centrali saranno il razzismo, la politica, e la voglia di diventare qualcuno; i giovani ragazzi dovranno così farsi strada tra mille difficoltà. Il cast sarà composto da Odessa A’zion, Odley Jean, Maliq Johnson, Amalia Yoo e Amir Bageria.

La Révolution, Stagione 1 (16 ottobre 2020)

Una rivisitazione della rivoluzione francese, nella quale Joseph Guillotin, il futuro inventore della ghigliottina, scopre l’esistenza di una malattia, denominata sangue blu, che induce gli aristocratici ad uccidere i popolani, in un racconto che mescolerà elementi fantastici e storici. Guillotin, interpretato da Amir El Kacem, inzierà ad indagare sul misterioso virus, mentre la rabbia tra il popolo cresce e con la rivoluzione imminente. Il cast, comprenderà anche Marilou Aussilloux, Gaia Weiss, Laurent Lucas e Dimitri Storoge.

Qualcuno deve morire, Stagione 1 (16 ottobre 2020)

Gabo viene contattato dai propri genitori per tornare in Messico e conoscere la sua promessa sposa, ma sorprende la famiglia presentandosi accompagnato da un ballerino di nome Lazaro. La miniserie, creata e diretta da Manolo Caro, è composta da tre episodi ed è ambientata nella Spagna degli anni ’50. La trama vedrà la coppia alle prese con le avversità dettate dalla società del tempo, che non vede di buon occhio la relazione. Nel cast, troviamo Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio e Ester Expósito.

Nero a metà, Stagione 2 (16 ottobre 2020)

Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Netflix, Nero a metà torna con questa seconda stagione, nella quale ritroveremo Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. Farà il suo ritorno anche Miguel Gobbo Diaz come Malik Soprani, con i battibecchi tra lui e Carlo che torneranno a farla da padrone, soprattutto ora che entrambi sono stati promossi a ispettori superiori. In questo secondo ciclo di episodi ci sarà probabilmente un’indagine principale che si svilupperà nel corso delle puntate, in parallelo con la vita privata e professionale dei protagonisti, la cui introspezione verrà ulteriormente approfondita.

La regina degli scacchi, Stagione 1 (23 ottobre 2020)

Un orfanotrofio del Kentucky degli anni ’50 fa da sfondo alla vicendadi Beth (Anya Taylor-Joy), una giovane ragazza in lotta contro le dipendenze, che trova una via di fuga negli scacchi, per i quali sembra essere dotata di un talento unico. Questa nuova miniserie, è tratta dal romanzo di Walter Tevis intitolato “The Queen’s Gambit”, e vedrà la protagonista cercare un riscatto dopo le tante difficoltà che ne hanno condizionato la vita.

Barbari, Stagione 1 (23 ottobre 2020)

Curata da Arne Nolting e Jan-Martin Scharf e ambientata nel 9 d.C., questa nuova serie tedesca di stampo storico vedrà una coalizione di tribù germaniche cercare di fermare l’avanzata dell’esercito romano, partendo dalla battaglia della foresta di Teutoburgo. I protagonisti saranno tre giovani che vedranno le loro vite intrecciarsi e che saranno interpretati da Jeanne Goursaud, Laurence Rupp e David Schütter.

Show televisivi e docuserie

Song Exploder: Canzoni Al Microscopio, Stagione 1 (2 ottobre 2020)

Interviste, registrazioni, e analisi del processo creativo che si cela dietro alla composizione di un brano musicale, con dietro le quinte che mostreranno le ispirazioni dei singoli artisti e l’incredibile lavoro necessario per arrivare alla pubblicazione del un proprio pezzo.

Deaf U: L’universita’ Silenziosa, stagione 1 (9 ottobre 2020)

La Gallaudet University diventa il luogo scelto per rappresentare la vita accademica di un gruppo di studenti con problemi all’udito, con quest’ultimi che saranno un esempio per quanto riguarda caparbietà, coraggio e forza d’animo, dimostrando come, nonostante i problemi, la loro vita continui ad andare avanti.

Unsolved Mysteries, stagione 2 (19 ottobre 2020)

A pochi mesi dalla prima stagione di Unsolved Mysteries, ecco arrivare anche la seconda parte, che promette di farci vivere alcuni dei casi più strani degli ultimi anni, tra analisi e interviste ai protagonisti. Chissà se anche in questa circostanza, come sottolineavamo nella recensione di Unsolved Mysteries, la componente emotiva delle vicende la farà da padrone in questa docuserie antologica che promette di coinvolgere e affascinare lo spettatore.