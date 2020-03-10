GTA V was the best selling game of February 2020 in Spain

It was put on sale more than six years ago and in spite of it GTA V continues to occupy the top positions of the sales lists from time to time. Last February we did not have a buoyant calendar in terms of major video game releases and that was the ideal time for the Rockstar game to regain its throne in our country.
The 10 best selling games last month were the following:
- GRAND THEFT AUTO V (PS4)
- RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
- FIFA 20 (PS4)
- MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)
- LUIGI’S MANSION 3 (SWITCH)
- MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
- DRAGON BALL Z: KAKAROT (PS4)
- JUST DANCE 2020 (SWITCH)
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD (SWITCH)
- SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH)
Regarding the best-selling platforms, we have GTA V on PS4, Overwatch on PC, Minecraft on Nintendo Switch and the surprise is given by Titan Quest on Xbox One.
PS4
- GRAND THEFT AUTO V
- RED DEAD REDEMPTION 2
- FIFA 20
- DRAGON BALL Z: KAKAROT
- NBA 2K20
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
- MINECRAFT
- THE YAKUZA REMASTERED COLLECTION
- GOD OF WAR
- BORDERLANDS 3
Nintendo Switch
- MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
- LUIGI’S MANSION 3
- MARIO KART 8 DELUXE
- JUST DANCE 2020
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- SUPER MARIO ODYSSEY
- POKEMON SWORD
- MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES: TOKYO 2020
- SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL GOLD
- NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
Xbox One
- TITAN QUEST
- MX VS. ATV ALL OUT
- GRAND THEFT AUTO V
- CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
- BORDERLANDS 3
- FIFA 20
- BAYONETTA + VANQUISH
- RED DEAD REDEMPTION 2
- DRAGON BALL Z: KAKAROT
- TOM CLANCY’S THE DIVISION 2
PC
- OVERWATCH
- THE ELDER SCROLLS ANTHOLOGY
- DEVIL III: BATTLE CHEST
- WORLD OF WARCRAFT
- DEVIL III
- THE SIMS 4
- TOM CLANCY’S THE DIVISION 2
- RED DEAD REDEMPTION 2
- FOOTBALL MANAGER 2020
- ANTHEM
- STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
- WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0
- FIFA 20
- CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
- DAYZ
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