Entertainment

GTA V was the best selling game of February 2020 in Spain

March 10, 2020
Add Comment
Lisa Durant
2 Min Read
Share it:

It was put on sale more than six years ago and in spite of it GTA V continues to occupy the top positions of the sales lists from time to time. Last February we did not have a buoyant calendar in terms of major video game releases and that was the ideal time for the Rockstar game to regain its throne in our country.

The 10 best selling games last month were the following:

  1. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
  2. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
  3. FIFA 20 (PS4)
  4. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)
  5. LUIGI’S MANSION 3 (SWITCH)
  6. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
  7. DRAGON BALL Z: KAKAROT (PS4)
  8. JUST DANCE 2020 (SWITCH)
  9. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD (SWITCH)
  10. SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH)

Regarding the best-selling platforms, we have GTA V on PS4, Overwatch on PC, Minecraft on Nintendo Switch and the surprise is given by Titan Quest on Xbox One.

PS4

  1. GRAND THEFT AUTO V
  2. RED DEAD REDEMPTION 2
  3. FIFA 20
  4. DRAGON BALL Z: KAKAROT
  5. NBA 2K20
  6. CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
  7. MINECRAFT
  8. THE YAKUZA REMASTERED COLLECTION
  9. GOD OF WAR
  10. BORDERLANDS 3
READ:  Epic announces major changes for Fortnite Team Fight mode

Nintendo Switch

  1. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
  2. LUIGI’S MANSION 3
  3. MARIO KART 8 DELUXE
  4. JUST DANCE 2020
  5. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  6. SUPER MARIO ODYSSEY
  7. POKEMON SWORD
  8. MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES: TOKYO 2020
  9. SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL GOLD
  10. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

Xbox One

  1. TITAN QUEST
  2. MX VS. ATV ALL OUT
  3. GRAND THEFT AUTO V
  4. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
  5. BORDERLANDS 3
  6. FIFA 20
  7. BAYONETTA + VANQUISH
  8. RED DEAD REDEMPTION 2
  9. DRAGON BALL Z: KAKAROT
  10. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

PC

  1. OVERWATCH
  2. THE ELDER SCROLLS ANTHOLOGY
  3. DEVIL III: BATTLE CHEST
  4. WORLD OF WARCRAFT
  5. DEVIL III
  6. THE SIMS 4
  7. TOM CLANCY’S THE DIVISION 2
  8. RED DEAD REDEMPTION 2
  9. FOOTBALL MANAGER 2020
  10. ANTHEM
  11. STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
  12. WORLD OF WARCRAFT: BATTLE CHEST 5.0
  13. FIFA 20
  14. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
  15. DAYZ
Share it:

About the author

View All Posts
Avatar

Lisa Durant

Lisa has been a freelance journalist who has worked for various print magazine online. After years of spent working in the field of journalism, she took a plunge and founded Asap Land sharing the latest news bulletins from the field of Business and Technology as well as general headlines. She writes mostly the General US Headlines and Business News.

Add Comment

Click here to post a comment

Get in Touch!

To get in touch with Asap Land, please write to lisadurantks @ gmail.com
. We will try our best to respond quickly. However, expect around 24 hours to get a response.